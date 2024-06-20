Тренер рассказал, как оставаться в форме после 80 лет

Делайте утреннюю растяжку. Начните свой день с лёгкой растяжки, которая разбудит мышцы и суставы. Она повышает гибкость, улучшает кровообращение и задаёт позитивный тон на предстоящий день.

Ходите. Это занятие имеет низкую интенсивность, но при этом укрепляет сердце и сохраняет ноги сильными. Старайтесь уделять ему хотя бы 30 минут в день.

Силовые тренировки — это ключ к успеху. Они помогают поддерживать мышечную массу, которая с возрастом естественным образом уменьшается. Используйте небольшие гантели, эспандеры или даже вес собственного тела, чтобы сохранить мышцы сильными. Также сделайте акцент на упражнениях, задействующих основные группы мышц: это приседания, выпады, становая тяга, отжимания и жимы. В неделю проводите две-три силовые тренировки.

Увлажняйте организм. Это позволяет поддерживать уровень энергии, пищеварение, сохранить здоровый вид кожи. Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день и даже больше, если вы ведете активный образ жизни или на улице особенно жарко. Также будьте аккуратны с употреблением кофеина и алкоголя, так как они способны привести к обезвоживанию организма.

Выполняйте упражнения на баланс. Такие упражнения отлично подходят для предотвращения падений. Потренируйтесь стоять на одной ноге, ходить с пятки на носок или использовать балансборд. Вы также можете добавить такие занятия, как тай-чи или йога.

Оставайтесь социально активными. Это жизненно важно для здоровья мозг, поддержания остроты ума и хорошего настроения. Ищите местные клубы или группы, которые соответствуют вашим интересам, будь то книжный клуб, танцевальный класс или клуб садоводства.