Тренер рассказал, как при помощи подъёмов по лестнице сбросить вес

При интервальной тренировке чередуются периоды высокоинтенсивных и низкоинтенсивных упражнений. Если говорить о подъёме по лестнице, то сначала вы бежите по ней очень быстро, а затем идёте или очень медленно бежите трусцой. Точная скорость во время каждого этапа зависит от уровня подготовки. Важно идти довольно медленно, чтобы тело немного восстанавливалось.

Практиковать подъём по лестнице можно на тренажёре в зале или на классических лестницах дома либо на улице. Однако тренер Доменик Анжелино рекомендует выбирать тренажёр для снижения риска падения.