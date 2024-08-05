Тренер рассказал, как при помощи тренировок на наклонной беговой дорожке повысить силу и выносливость

Тренировки на беговой дорожке с наклоном представляют собой фантастический способ повысить силу и выносливость. Об этом говорит Джаррод Ноббе, национальный тренер USAW, тренер по спортивным достижениям, персональный тренер и писатель.

Начните с разминки на ровной поверхности, ходьбы или бега трусцой в течение 5-10 минут. После этого увеличивайте наклон дорожки.

Наклон 3-5% станет отличной отправной точкой для новичков. Продвинутые же посетители зала могут ориентироваться на 6–10% или больше. Всё зависит от уровня физической подготовки и целей.