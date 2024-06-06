Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 июня 2024, 09:00
1 мин.

Тренер рассказал, с каким весом нужно приседать для наращивания мышц

Вот как делать это без вреда для здоровья
Наращивание мышц при помощи приседаний — краеугольный камень многих силовых тренировок. Это также улучшает спортивные результаты и общую физическую подготовку человека. Но определить, какой вес поможет нарастить мышечную массу, может быть непросто.
Тренер рассказал, с каким весом нужно приседать для наращивания мышц
© DMoose

Увеличение веса на спине при приседаниях требует терпения и стратегического планирования. Есть две стратегии, которые вам помогут.

Прогресс через вариации упражнений. Например, вы можете попробовать приседать с гирей, со штангой на ящик или скамью, а затем перейти к классическим приседаниям со штангой на спине.

Линейная прогрессия. При этом методе нужно добавлять каждую неделю немного веса для приседаний. Это позволяет телу адаптироваться к увеличивающейся нагрузке без риска получения травмы. Важно увеличивать вес и при этом уменьшать количество повторений. Добавляйте каждую неделю к приседаниям от 2,5 до пяти фунтов (от 1,1 до 2,3 кг).

Тренер рассказал, с каким весом нужно приседать для наращивания мышц
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Обязательно прислушивайтесь к своему телу. Если вы испытываете боль, отличную от обычной боли в мышцах, воспринимайте это как знак того, что вам пора отдохнуть или немного снизить вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.