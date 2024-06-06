Тренер рассказал, с каким весом нужно приседать для наращивания мышц

Увеличение веса на спине при приседаниях требует терпения и стратегического планирования. Есть две стратегии, которые вам помогут.

Прогресс через вариации упражнений. Например, вы можете попробовать приседать с гирей, со штангой на ящик или скамью, а затем перейти к классическим приседаниям со штангой на спине.

Линейная прогрессия. При этом методе нужно добавлять каждую неделю немного веса для приседаний. Это позволяет телу адаптироваться к увеличивающейся нагрузке без риска получения травмы. Важно увеличивать вес и при этом уменьшать количество повторений. Добавляйте каждую неделю к приседаниям от 2,5 до пяти фунтов (от 1,1 до 2,3 кг).