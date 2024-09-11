Тренер рассказал, сколько дней в неделю нужно работать над прессом

По мнению эксперта Доменика Анджелино, нужно стремиться работать над прессом два-три раза в неделю. При этом каждая тренировка должна быть полезной.

Мышцы пресса могут восстанавливаться немного быстрее, чем большинство мышц, но их всё равно нельзя тренировать каждый день. Иначе вы от тренировок будете получать меньше результата, чем раньше.