Тренер рассказал, сколько нужно ходить для уменьшения воспаления в организме

Научно доказано, что ходьба, особенно умеренной интенсивности, оказывает противовоспалительное действие на организм. Всего 20 минут ходьбы уменьшают воспаление. Также известно, что она улучшает кровообращение и лимфодренаж, способствует уменьшению количеств жира в организме.

Часто эксперты рекомендуют стремиться к 30 минутам ходьбы ежедневно в течение пяти дней в неделю. Вы можете разбить такую прогулку на два коротких сеанса по 15 минут.