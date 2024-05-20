Тренер рассказал, сколько приседаний нужно делать для упругих ягодиц

Перед тем как перейти к приседаниям, важно понять анатомию ягодичных мышц. Эти мышцы включают в себя большую ягодичную, среднюю и малую. За разгибание бедра в первую очередь отвечает большая ягодичная мышца. Она также играет решающую роль при беге, прыжках, приседаниях.

Если выполнять приседания правильно, то они будут воздействовать на большую ягодичную мышцу, помогут укрепить и привести в тонус эти мышцы. Однако эффективность приседаний также зависит от таких факторов, как частота и последовательность, интенсивность и разнообразие, правильная техника.