Тренер рассказала, как быстро вернуться в форму после долгого перерыва

Найдите напарника по тренировкам. Это поможет вам не сбиться с пути, когда мотивации станет меньше.

Ставьте в приоритет питание. Придерживайтесь сбалансированного рациона, в котором в основном будут минимально обработанные цельные продукты.

Готовьте. Так вы будете иметь под рукой полезные блюда. Кроме того, исследования связывают приготовление еды со здоровым контролем веса.

Пейте достаточное количество воды. Благодаря этому организм будет восстанавливаться и работать на максимуме.

Отдавайте приоритет отдыху и восстановлению. Особенно важен качественный сон.

Обратитесь к профессионалу за консультацией. Восстановиться после долгого перерыва может помочь тренер, физиотерапевт или диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.