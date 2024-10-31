Тренер рассказала, какие фитнес-привычки разрушают наше тело после 40 лет

Плиометрика. Она включает взрывные движения, которые увеличивают мышечную силу. Это может быть опасно для позвоночника. Для сохранения здоровья коленей, бёдер и позвоночника лучше выполнять упражнениями с меньшей ударной нагрузкой. Например, силовыми тренировками, ходьбой или бегом трусцой, йогой.

Спринты. После 40 лет лучше избегать упражнений, требующих спринта. Вместо этого попробуйте эллиптический тренажёр или медленный бег трусцой.

Скручивания и традиционные приседания. Они оказывают сильное давление на шею и поясницу. Вместо этих упражнений попробуйте ягодичный мостик или позу «собака-птица» для поддержания силы корпуса.