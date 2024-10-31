Тренер рассказала, какие фитнес-привычки разрушают наше тело после 40 лет

Тренер рассказала, какие фитнес-привычки разрушают наше тело после 40 летСтарайтесь их избегать
Плиометрика. Она включает взрывные движения, которые увеличивают мышечную силу. Это может быть опасно для позвоночника. Для сохранения здоровья коленей, бёдер и позвоночника лучше выполнять упражнениями с меньшей ударной нагрузкой. Например, силовыми тренировками, ходьбой или бегом трусцой, йогой.
Спринты. После 40 лет лучше избегать упражнений, требующих спринта. Вместо этого попробуйте эллиптический тренажёр или медленный бег трусцой.
Скручивания и традиционные приседания. Они оказывают сильное давление на шею и поясницу. Вместо этих упражнений попробуйте ягодичный мостик или позу «собака-птица» для поддержания силы корпуса.
Игнорирование баланса. С возрастом повышается риск падений. Поэтому важно выполнять упражнения на поддержание баланса.
Пропуск растяжки. Возьмите за привычку растягиваться в конце тренировки. Дело в том, что после 40 напряжённые мышцы тянут суставы, которые они поддерживают, что приводит к болям. Длительное давление на суставы может вызвать остеоартрит.
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