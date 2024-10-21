Тренеры объяснили, почему силовые тренировки могут быть неэффективны при снижении веса

Распространённая причина, по которой цифры на весах не двигаются с места, хотя вы выполняете силовые упражнения, — это потребление большего количества калорий, чем вы сжигаете. Доменик Анджелино из Международной академии персонального тренинга говорит, что, пока вы теряете больше калорий, чем потребляете, вы будете сжигать жир. И для этого необязательно выполнять определённый тип упражнений.

Также важно понимать разницу между потерей веса и потерей жира. Если вы худеете, то это не всегда означает, что вы теряете именно жир. На вес тела может влиять количество жира, мышц и даже удерживаемой телом воды.