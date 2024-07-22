Тренеры рассказали, можно ли сжигать по 1000 ккал в сутки

Калории в пище дают организму энергию, которая необходима для поддержания жизни. Избыток этой энергии хранится в виде жира. Когда же вы получаете калорий меньше, чем потребляете, то сжигается жир.

На расход калорий влияют несколько факторов. Среди них — базальный уровень метаболизма (BMR), то есть количество калорий, необходимое организму для поддержания основных физиологических функций в состоянии покоя.

По данным Национальной академии спортивной медицины, общий ежедневный расход калорий состоит из BMR, умноженного на показатель физической активности. Существенно влияют на ежедневное сжигание калорий и такие факторы, как возраст, вес, пол и уровень активности.