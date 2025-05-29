Тренировка мышц и другие привычки, которые помогут вам прожить на 10 лет дольше

Тренировка мышц и другие привычки, которые помогут вам прожить на 10 лет дольшеВозьмите это себе на заметку
Тренировка мышц. Мышечная масса - это то, что помогает жить дольше. Мышцы делают вас подвижным, поддерживают метаболическое здоровье, помогают в контроле уровня сахара в крови. Простейший способ начать - это выполнять четыре упражнения: отжимания, подтягивания, приседания и становая тяга.
Улучшение VO2 Max. Это показатель того, сколько кислорода организм потребляет во время тренировок. Наука связывает более высокий VO2 max с более долгой жизнью. Лучший способ улучшить этот показатель - интервальные спринтерские тренировки.
Глубокий сон. Сосредоточьтесь при этом на качестве сна, а не на его количестве. Стремитесь каждую ночь к 1,5 часам глубокого сна и 1,5 часам быстрого сна.
Медитации. Они избавляют от стресса, который и является главным фактором старения.
BICEP. Это расшифровывается как Brief Intentional Conscious Exposure to Pain (кратковременное намеренное осознанное воздействие боли). Например, это сауна, холодные погружения, высокоинтенсивные упражнения.
Создание сообщества. Исследования демонстрируют, что люди с более крепкими социальными связями живут дольше. Можете вступить в местный клуб по интересам.
Дневник благодарности. Каждое утро и каждый вечер записывайте три вещи, за которые вы благодарны. Это поможет снизить уровень стресса.
Отслеживание показателей. Для этого регулярно сдавайте анализы и носите устройство на базе ИИ.
Фильтрация воздуха и воды. Лучше всего приобрести фильтр для воды во всём доме. Кроме того, вдыхание загрязнённого воздуха может вызвать окислительный стресс в организме и быстро состарить.
Приём витаминов и минералов. Вам понадобятся жирорастворимые витамины D, A, K и E, а также минералы.
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