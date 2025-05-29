Тренировка мышц и другие привычки, которые помогут вам прожить на 10 лет дольше

Тренировка мышц. Мышечная масса - это то, что помогает жить дольше. Мышцы делают вас подвижным, поддерживают метаболическое здоровье, помогают в контроле уровня сахара в крови. Простейший способ начать - это выполнять четыре упражнения: отжимания, подтягивания, приседания и становая тяга.

Улучшение VO2 Max. Это показатель того, сколько кислорода организм потребляет во время тренировок. Наука связывает более высокий VO2 max с более долгой жизнью. Лучший способ улучшить этот показатель - интервальные спринтерские тренировки.

Глубокий сон. Сосредоточьтесь при этом на качестве сна, а не на его количестве. Стремитесь каждую ночь к 1,5 часам глубокого сна и 1,5 часам быстрого сна.

Медитации. Они избавляют от стресса, который и является главным фактором старения.

BICEP. Это расшифровывается как Brief Intentional Conscious Exposure to Pain (кратковременное намеренное осознанное воздействие боли). Например, это сауна, холодные погружения, высокоинтенсивные упражнения.