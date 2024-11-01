Тренировка обоняния помогла улучшить память и когнитивные функции

Также специалисты заметили, что у тех, кто тренировал обоняние, было улучшение в одном из важнейших путей памяти в мозге.

Некоторые эксперты считают, что воздействие различных запахов на людей помогает при депрессии. Недавнее исследование показало, что у взрослых с большим депрессивным расстройством (состояние, которое может затруднять запоминание конкретных личных переживаний) запаховые сигналы формировали более подробные воспоминания, чем словесные сигналы.

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