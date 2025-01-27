Тренировка в выходные и не только: опасные для здоровья ошибки, связанные с бегом

Некоторые привычки, связанные с бегом, могут только навредить здоровью. Вот от чего лучше отказаться.

Быть воином выходного дня. Многие, пытаясь пробежать слишком большую дистанцию в выходные, получают травмы. Также если вы не будете постепенно повышать интенсивность и выделять время на восстановления, то и особого прогресса не увидите.

Носить обувь, которую носят все остальные. Нужно выбирать обувь, которая подходит вашему стилю бега, местности, где вы тренируетесь, вашей биомеханике. Кроме того, если кроссовки неудобны в магазине, то они уже не разносятся.

Иметь только одну пару обуви. Пене в кроссовках нужно больше суток для восстановления. Именно поэтому важно иметь хотя бы две пары обуви.