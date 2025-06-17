Тренировки и другие утренние ритуалы, которые сделают вас моложе после 50 лет

Пить много воды. Согласно одному исследованию 2023 года, опубликованному в eBioMedicine, люди с недостаточным уровнем гидратации с большей вероятностью биологически стареют быстрее, сталкиваются с хроническими болезнями, повышенным риском преждевременной смерти. У пожилых людей к тому же чувство жажды снижается и организм удерживает меньше воды. Некоторые лекарства также могут приводить к обезвоживанию. По данным Национальной академии медицины, мужчины в возрасте 51 года и старше должны выпивать 13 чашек жидкости в день, а женщины - 9 чашек.

Тренироваться. Перед тренировкой доктор Хатц выпивает от 240 до 470 мл воды для поддержания гидратации. Программа её тренировки состоит из 30 минут силовых упражнений с профессиональным тренером, с упором на интенсивную работу с отягощениями. Силовые тренировки со значительными нагрузками поддерживают плотность костей, мышечную массу, метаболическое здоровье. Особенно полезно это с возрастом.