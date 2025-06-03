Трещины в уголках рта и не только: диетологи назвали признаки нехватки питательных веществ

Трещины в уголках рта. Они могут указывать на наличие дрожжевой инфекции или на нехватку питательных веществ. По оценкам, 25% таких случаев связаны с дефицитом витамина B12, фолиевой кислоты, рибофлавина, железа и/или цинка. Эти вещества отвечают за целостность кожи и заживление тканей.

Покалывание в руках и ногах. Это может говорить о нехватке витаминов группы В. В частности, о низком уровне витаминов В6, В12, тиамина, рибофлавина и/или фолиевой кислоты.

Ногти в форме ложки. У здоровых ногтей форма от кутикулы к центру слегка куполообразная. Ногти в форме ложки - признак нехватки железа.