Тревожные люди и не только: раскрыто, кто чаще всего ощущает беспокойство в конце дня

Тревожные люди и не только: раскрыто, кто чаще всего ощущает беспокойство в конце дняОб этом важно знать
Усиление симптомов тревоги по мере захода солнца действительно встречается у некоторых людей. Однако эта разновидность беспокойства не является медицинским диагнозом. Это может затруднить понимание людьми того, почему они так себя чувствуют.
Гейл Зальц, доктор медицины, доцент кафедры психиатрии в Медицинской школе Вейля-Корнелла при Пресвитерианской больнице Нью-Йорка, отмечает, что тревога на закате обычно затрагивает тех, кто склонен к тревожности, чувствителен к суточным изменениям света или к потере и очень хорошо осознаёт свои эмоции.
Вечер может быть также временем, когда наш разум успокаивается после напряжённой работы или тяжёлого дня. В такие моменты тоже может подкрадываться тревога, говорит Теа Галлахер, доктор психологических наук, клинический психолог, доцент Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.
Ещё одна причина вечерней тревоги — это наличие маленьких детей. Вечер означает подготовку к самой сложной части дня — приготовлению ужина, купанию, отходу ко сну, ночным пробуждениям.
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