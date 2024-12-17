Тревожные люди и не только: раскрыто, кто чаще всего ощущает беспокойство в конце дня

Усиление симптомов тревоги по мере захода солнца действительно встречается у некоторых людей. Однако эта разновидность беспокойства не является медицинским диагнозом. Это может затруднить понимание людьми того, почему они так себя чувствуют.

Гейл Зальц, доктор медицины, доцент кафедры психиатрии в Медицинской школе Вейля-Корнелла при Пресвитерианской больнице Нью-Йорка, отмечает, что тревога на закате обычно затрагивает тех, кто склонен к тревожности, чувствителен к суточным изменениям света или к потере и очень хорошо осознаёт свои эмоции.