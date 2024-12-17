Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 декабря 2024, 03:00
1 мин.

Тревожные люди и не только: раскрыто, кто чаще всего ощущает беспокойство в конце дня

Об этом важно знать
В прошлом году более 19% взрослых американцев столкнулись с тревожным расстройством. У некоторых людей оно может быть связано с определёнными триггерами. Например, с пребыванием в соцсетях, вождением, закатом солнца.
Тревожные люди и не только: раскрыто, кто чаще всего ощущает беспокойство в конце дня
© Bel Aire Recovery Center

Усиление симптомов тревоги по мере захода солнца действительно встречается у некоторых людей. Однако эта разновидность беспокойства не является медицинским диагнозом. Это может затруднить понимание людьми того, почему они так себя чувствуют.

Гейл Зальц, доктор медицины, доцент кафедры психиатрии в Медицинской школе Вейля-Корнелла при Пресвитерианской больнице Нью-Йорка, отмечает, что тревога на закате обычно затрагивает тех, кто склонен к тревожности, чувствителен к суточным изменениям света или к потере и очень хорошо осознаёт свои эмоции.

Тревожные люди и не только: раскрыто, кто чаще всего ощущает беспокойство в конце дня
© Zorica Nastasic

Вечер может быть также временем, когда наш разум успокаивается после напряжённой работы или тяжёлого дня. В такие моменты тоже может подкрадываться тревога, говорит Теа Галлахер, доктор психологических наук, клинический психолог, доцент Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Ещё одна причина вечерней тревоги — это наличие маленьких детей. Вечер означает подготовку к самой сложной части дня — приготовлению ужина, купанию, отходу ко сну, ночным пробуждениям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.