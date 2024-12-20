Три чашки кофе в день помогут вам прожить на два года дольше

Три чашки кофе в день помогут вам прожить на два года дольшеЭто показал новый обзор
Команда учёных из Университета Коимбры в Португалии провели анализ 85 исследований со всего мира, посвящённых влиянию кофе на здоровье. Оказалось, что три чашки этого напитка в сутки связаны с дополнительными 1,84 годами жизни без серьёзных болезней.
По словам Родриго Куньи, доктора философии, соавтора нового обзора и профессора нейробиологии в Университете Коимбры, антиоксиданты в кофе способны уменьшить химическое разрушение клеток. Также они позволяют клеткам лучше восстанавливаться после воспаления.
Польза кофе также может быть связана с тем, что в нём содержится смесь более чем 2000 потенциально биоактивных соединений. К ним относятся полифенолы. Эти вещества уменьшают воспаление и регулируют выработку инсулина.
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