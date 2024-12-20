Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 декабря 2024, 22:30
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Три чашки кофе в день помогут вам прожить на два года дольше

Это показал новый обзор
Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Ageing Research Reviews, показали, что у кофе есть ещё одно преимущество для здоровья. Этот напиток продлевает жизнь.
Три чашки кофе в день помогут вам прожить на два года дольше
© Franciscan Missionaries of Our Lady Health System

Команда учёных из Университета Коимбры в Португалии провели анализ 85 исследований со всего мира, посвящённых влиянию кофе на здоровье. Оказалось, что три чашки этого напитка в сутки связаны с дополнительными 1,84 годами жизни без серьёзных болезней.

Три чашки кофе в день помогут вам прожить на два года дольше
© andreswd / Getty Images

По словам Родриго Куньи, доктора философии, соавтора нового обзора и профессора нейробиологии в Университете Коимбры, антиоксиданты в кофе способны уменьшить химическое разрушение клеток. Также они позволяют клеткам лучше восстанавливаться после воспаления.

Польза кофе также может быть связана с тем, что в нём содержится смесь более чем 2000 потенциально биоактивных соединений. К ним относятся полифенолы. Эти вещества уменьшают воспаление и регулируют выработку инсулина.

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