Три чашки кофе в день помогут вам прожить на два года дольше

По словам Родриго Куньи, доктора философии, соавтора нового обзора и профессора нейробиологии в Университете Коимбры, антиоксиданты в кофе способны уменьшить химическое разрушение клеток. Также они позволяют клеткам лучше восстанавливаться после воспаления.

Польза кофе также может быть связана с тем, что в нём содержится смесь более чем 2000 потенциально биоактивных соединений. К ним относятся полифенолы. Эти вещества уменьшают воспаление и регулируют выработку инсулина.

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