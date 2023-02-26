Три цветка, которые можно выращивать дома

Пеларгония (герань). Если вы её посеете в декабре, то зацветёт она в июле. Поскольку семена этого растения мелкие, вы можете сначала их положить в небольшие ёмкости. Всходы у вас появятся примерно спустя неделю, в фазе 2-3 настоящих листочков можно уже всё пересаживать в горшки. Не забывайте также удобрять цветы.