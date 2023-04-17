Три фрукта, которые могут мешать вам похудеть

21:09, 17 апреля 2023
1 мин.
Три фрукта, которые могут мешать вам похудетьИх перечислил врач
Эксперт по снижению веса и гуру диетологии доктор Майкл Мосли рассказал, какие фрукты могут препятствовать вашему похудению. Всего таких фруктов три.
По словам доктора Майкла Мосли, определённых фруктов при похудении лучше избегать. Это манго, ананас и дыня.
Замените эти фрукты такими продуктами, как яблоки, груши и ягоды. Объясняется это тем, что они содержат меньше сахара. А худеющим как раз нужно стараться употреблять меньше сладких продуктов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Daily Express
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: