Три фрукта, которые могут мешать вам похудеть

Замените эти фрукты такими продуктами, как яблоки, груши и ягоды. Объясняется это тем, что они содержат меньше сахара. А худеющим как раз нужно стараться употреблять меньше сладких продуктов.

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