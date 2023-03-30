Три категории людей, которым нельзя есть яйца

В яичном белке мало жира, а ещё он низкокалориен. Кроме того, он считается тем источником белка, который наш организм усваивает лучше всего.

В курином белке 90% воды, 9% аминокислот (собственно белка), 1% углеводов, витаминов, минеральных солей и нет жиров.

При этом белка в желтке больше: 16%. Но он содержит 55 килокалорий и 28% жира.

В целом диетологи советуют яйца употреблять целиком. Так вы получите все необходимые вещества.