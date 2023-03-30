Три категории людей, которым нельзя есть яйца

Три категории людей, которым нельзя есть яйцаВозможно, вы входите в их число
Сегодня яйца популярны как никогда. Но что полезнее для здоровья: белок или желток? И кому лучше не есть эти продукты?
Фото: Mayo Clinic
В яичном белке мало жира, а ещё он низкокалориен. Кроме того, он считается тем источником белка, который наш организм усваивает лучше всего.
В курином белке 90% воды, 9% аминокислот (собственно белка), 1% углеводов, витаминов, минеральных солей и нет жиров.
При этом белка в желтке больше: 16%. Но он содержит 55 килокалорий и 28% жира.
В целом диетологи советуют яйца употреблять целиком. Так вы получите все необходимые вещества.
Нельзя употреблять яйца тем, у кого аллергия или непереносимость белка; у кого аутоиммунные заболевания; людям с сахарным диабетом (конкретно им нужно ограничить потребление - до трёх-пяти яиц в неделю).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.