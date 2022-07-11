Три летних продукта и напитка, которые повышают сахар в крови

Людям с диабетом нужно быть с ними осторожными

С летом у многих ассоциируются холодные напитки, фруктовый лёд и барбекю. Но все эти продукты и напитки могут быть опасными для тех, кому нужно следить за уровнем сахара в организме.