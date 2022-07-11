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Три летних продукта и напитка, которые повышают сахар в крови

Людям с диабетом нужно быть с ними осторожными
С летом у многих ассоциируются холодные напитки, фруктовый лёд и барбекю. Но все эти продукты и напитки могут быть опасными для тех, кому нужно следить за уровнем сахара в организме.
Три летних продукта и напитка, которые повышают сахар в крови

При диабете второго типа нужно внимательно следить за своим питанием. Особенно в жаркое время года, когда бывает сложно отказаться от вредных блюд и напитков. Вот чего стоит избегать летом, по мнению доктора Сары Брюэр, всем, кто заботится о своём уровне сахара в крови.

  1. Алкоголь. Если у вас сахарный диабет второго типа, то спиртное может повысить или понизить показатели глюкозы в крови. Например, среди таких напитков пиво, сладкое вино. Выпивать врач посоветовала только тогда, когда сахар в крови находится в пределах нормы, и не более одной-двух порций алкоголя в день. При этом Брюэр добавила, что алкогольные напитки нужно пить с закусками и что лучше отказаться от смешивания сладких напитков.
Три летних продукта и напитка, которые повышают сахар в крови

  1. Фруктовый лёд. Тот, что продаётся в супермаркетах, содержит очень много сахара. Лучше всего приготовить такое лакомство самостоятельно.

  2. Барбекю. Внимательно изучайте этикетки продуктов, поскольку может оказаться, что в них - большое количество сахара и соли. Скорее всего, к таким продуктам будет относиться замаринованное мясо для барбекю. Замариновать мясо можно и дома: для этого нужно взять немного свежих трав, оливкового масла, лимонного сока и чёрного перца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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