Три малоизвестных факта о лечебных свойствах чеснока

Используется чеснок не только при простуде. Множество исследований показывают, что чеснок может блокировать развитие раковых клеток в организме. Также при регулярном употреблении он влияет на регенеративные способности ДНК. В ходе одного исследования выяснилось, что у женщин, которые чаще ели чеснок и лук, вероятность развития рака молочной железы была на 40 % ниже, чем у тех, кто ел эти продукты редко. Особого внимания заслуживает чёрный чеснок. Такой чеснок образуется в результате ферментации из простого свежего чеснока. Происходит всё это при высокой влажности и при температуре в районе 60-90 градусов Цельсия. При этом количество антиоксидантов в составе чеснока увеличивается в четыре раза.

Научные исследования демонстрируют, что чёрный чеснок способен снизить уровень «плохого» холестерина. По этой причине его рекомендуют употреблять тем, кто страдает от ожирения и избыточного веса.

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