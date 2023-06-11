Три ошибки перед сном, которые приведут к плохому сну. И это касается мужчин

Ещё одна проблема - это употребление алкоголя перед тем, как заснуть. С одной стороны, вы быстрее погрузитесь в сон, с другой - можете проснуться рано утром, так как спиртное не даёт печени расщеплять адреналин. Если вы страдаете от беспокойства, то хорошей альтернативой алкогольным напиткам будут натуральные травы и добавки.

Наконец, перед сном мужчинам нужно избавиться от стресса и эмоциональных проблем. Иначе можно столкнуться с ночными кошмарами, со скрежетанием зубами.

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