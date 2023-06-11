Три ошибки перед сном, которые приведут к плохому сну. И это касается мужчин

Три ошибки перед сном, которые приведут к плохому сну. И это касается мужчинБудьте начеку
По словам нейрофизиолога и эксперта по сну Нерины Рамлахан, есть три ошибки перед сном, из-за которых мужчины могут плохо спать. В том числе выполнение физических упражнений.
Доктор Рамлахан предупредила, что одна из самых распространённых ошибок у мужчин перед сном - это слишком поздние тренировки. Они могут привести к выработке адреналина, из-за чего потом будет тяжело заснуть. Если и выбирать физическую активность перед сном, то это должна быть йога. Но лучше всего планировать тренировки на начало дня.
Ещё одна проблема - это употребление алкоголя перед тем, как заснуть. С одной стороны, вы быстрее погрузитесь в сон, с другой - можете проснуться рано утром, так как спиртное не даёт печени расщеплять адреналин. Если вы страдаете от беспокойства, то хорошей альтернативой алкогольным напиткам будут натуральные травы и добавки.
Наконец, перед сном мужчинам нужно избавиться от стресса и эмоциональных проблем. Иначе можно столкнуться с ночными кошмарами, со скрежетанием зубами.
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