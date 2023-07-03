Три основных продукта на завтрак, которые снизят кровяное давление

Благодаря употреблению продуктов с высоким содержанием калия тоже можно снизить давление. Объясняется это тем, что калий удаляет из организма натрий.

Для того чтобы получать калий из завтрака, вам нужно добавить в рацион всего три продукта. Это апельсиновый сок, авокадо, йогурт.

Как отмечает клиника Кливленда, в половине авокадо содержится примерно 364 мг калия. Из йогурта вы получите не только калий, но и кальций и рибофлавин. В 245 г обычного йогурта - 380 мг калия. Что касается апельсинового сока, то в одной чашке с ним может быть до 496 мг калия.

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