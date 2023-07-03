Три основных продукта на завтрак, которые снизят кровяное давление

Три основных продукта на завтрак, которые снизят кровяное давлениеВ них обязательно содержится калий
Каждый третий взрослый в Великобритании страдает от высокого давления. Но не все знают об этом, поскольку повышенное давление может не иметь никаких симптомов. Вот какие продукты на завтрак вам нужно есть, чтобы избежать этой проблемы.
Повышенное кровяное давление - самый значительный фактор риска возникновения инсульта, сердечного приступа, почечной недостаточности, сосудистой деменции. На показатели артериального давления в основном влияет диета. Известно, например, что соль - одна из главных причин высокого давления.
Благодаря употреблению продуктов с высоким содержанием калия тоже можно снизить давление. Объясняется это тем, что калий удаляет из организма натрий.
Для того чтобы получать калий из завтрака, вам нужно добавить в рацион всего три продукта. Это апельсиновый сок, авокадо, йогурт.
Как отмечает клиника Кливленда, в половине авокадо содержится примерно 364 мг калия. Из йогурта вы получите не только калий, но и кальций и рибофлавин. В 245 г обычного йогурта - 380 мг калия. Что касается апельсинового сока, то в одной чашке с ним может быть до 496 мг калия.
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