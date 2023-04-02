Три питательных вещества, которые сохранят молодость и продлят жизнь

Витамин D . При низком уровне этого витамина повышается риск преждевременной смерти. Большинству людей достаточно будет в день получать 10-25 мкг (400-100 международных единиц) этого витамина. Взрослым необходимо в сутки 10 мкг витамина D, то есть 400 международных единиц.

Белок. Благодаря получению достаточного количества белка можно замедлить метаболическое старение, а это будет способствовать долголетию. Причём наибольшее влияние на продолжительность жизни оказывает замена части животного белка (особенно переработанного и красного мяса) - растительным. Также исследования показали, что при увеличении потребления белка в среднем и пожилом возрасте можно поддерживать мышечную массу. British Heart Foundation отмечает, что большинство взрослых должны в сутки получать примерно 0,75 г белка на 1 кг массы тела.