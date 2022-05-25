Три сахарозаменителя, которые разрушат ваш кишечник

Три сахарозаменителя, которые разрушат ваш кишечникЭто доказывают научные исследования
Учёные недавно выяснили, что подсластители могут серьёзно навредить кишечнику. Например, аспартам, сукралоза, сахарин способны изменить микробиом кишечника, из-за чего возникнут проблемы со здоровьем.
В исследовании, опубликованном в 2021 году в International Journal of Molecular Sciences, обнаружилось, что есть три вещества, которые негативно воздействуют на бактерии в кишечнике. В результате две разновидности кишечных бактерий становятся опасными: могут вызвать различные болезни.
Эти искусственные подсластители, как говорится в исследовании, в концентрации, эквивалентной двум банкам диетической газировки, заставляют кишечные бактерии повреждать эпителиальные клетки (они расположены на стенках кишечника). В этом принимают участие такие типы кишечных бактерий, как E. coli и E. faecalis.
Из-за E. faecalis могут возникнуть инфекции в различных органах и лимфатических узлах. Кроме этого, у человека развивается полиорганная недостаточность, сепсис.
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