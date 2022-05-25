Три сахарозаменителя, которые разрушат ваш кишечник

Эти искусственные подсластители, как говорится в исследовании, в концентрации, эквивалентной двум банкам диетической газировки, заставляют кишечные бактерии повреждать эпителиальные клетки (они расположены на стенках кишечника). В этом принимают участие такие типы кишечных бактерий, как E. coli и E. faecalis.

Из-за E. faecalis могут возникнуть инфекции в различных органах и лимфатических узлах. Кроме этого, у человека развивается полиорганная недостаточность, сепсис.

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