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Три сахарозаменителя, которые разрушат ваш кишечник

Это доказывают научные исследования
Известно, что если вместо сахара в еду и напитки добавлять подсластители, то это поможет сбросить вес и держать под контролем уровень сахара в крови. Но недавно учёные обнаружили, что некоторые искусственные подсластители опасны для здоровья.
Три сахарозаменителя, которые разрушат ваш кишечник

Учёные недавно выяснили, что подсластители могут серьёзно навредить кишечнику. Например, аспартам, сукралоза, сахарин способны изменить микробиом кишечника, из-за чего возникнут проблемы со здоровьем.

В исследовании, опубликованном в 2021 году в International Journal of Molecular Sciences, обнаружилось, что есть три вещества, которые негативно воздействуют на бактерии в кишечнике. В результате две разновидности кишечных бактерий становятся опасными: могут вызвать различные болезни.

Три сахарозаменителя, которые разрушат ваш кишечник

Эти искусственные подсластители, как говорится в исследовании, в концентрации, эквивалентной двум банкам диетической газировки, заставляют кишечные бактерии повреждать эпителиальные клетки (они расположены на стенках кишечника). В этом принимают участие такие типы кишечных бактерий, как E. coli и E. faecalis.

Из-за E. faecalis могут возникнуть инфекции в различных органах и лимфатических узлах. Кроме этого, у человека развивается полиорганная недостаточность, сепсис.

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