Три порции ягод в день помогут вам стареть здоровым образом

Три порции ягод в день помогут вам стареть здоровым образомЭто показало новое исследование
В новом отчёте, опубликованном в «Американском журнале клинического питания», специалисты рассмотрели, как влияют флавоноиды на старение людей. Для этого учёные разработали шкалу «флаводиеты» - меру того, насколько рацион человека соответствует варианту питания, богатому флавоноидами.
Флавоноиды помогают снизить риск возникновения рака. Они содержатся в большом количестве продуктов питания и напитков, включая фрукты, овощи, зерновые, чай и вино. По словам Эрин Холли, диетолога из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо, флавоноиды способствуют здоровому старению за счёт антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Это помогает замедлить старение на клеточном уровне.
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