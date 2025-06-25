Три порции ягод в день помогут вам стареть здоровым образом

Флавоноиды помогают снизить риск возникновения рака. Они содержатся в большом количестве продуктов питания и напитков, включая фрукты, овощи, зерновые, чай и вино. По словам Эрин Холли, диетолога из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо, флавоноиды способствуют здоровому старению за счёт антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Это помогает замедлить старение на клеточном уровне.

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