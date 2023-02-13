Три предмета на кухне, которые вредят здоровью

Три предмета на кухне, которые вредят здоровьюИмейте это в виду
Благодаря средству для мытья посуды можно быстро избавиться от различных загрязнений. Но в интернете можно найти утверждения, что такие средства вызывают рак. Так ли это на самом деле? И какие предметы на кухне вредят организму?
Фото: Aaptiv
Моющее средство может навредить коже и сделать её сухой, но оно не так опасно, как может показаться. Хотя некоторые разновидности таких средств могут представлять опасность для здоровья.
Вот каких предметов на кухне вам нужно избегать, чтобы не навредить организму.
- Разделочные доски с плесенью. В щели, которые остаются на таких досках от ножа, забиваются частички пищи. Там же накапливаются вредные микроорганизмы. Из-за определённых бактерий, которые живут в этих щелях, вы даже можете отравиться.
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Масляные испарения. Согласно научным исследованиям, в таких испарениях содержится более 200 разновидностей вредных веществ. И чем больше вы вдыхаете эти испарения, тем больше у вас появляется шансов на развитие рака лёгких.
Средства для мытья посуды на разлив. Поскольку у этих средств нет упаковки, то и состав и производитель у них неизвестны. А это значит, что они могут навредить.
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