Фитнес и здоровье
20:59, 16 апреля 2023
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Три преимущества кефира перед йогуртом: вот как он влияет на здоровье

Готовьтесь к этим положительным эффектам

Кефир представляет собой, как и йогурт, ферментированное молоко. Однако консистенция у него более жидкая. Почему же между йогуртом и кефиром лучше выбрать последний?

Три преимущества кефира перед йогуртом: вот как он влияет на здоровье

Фото: Bon Viveur

В кефире в три раза больше пробиотиков, чем в йогурте. Также пить кефир могут даже те, кто страдает чувствительностью к молочным продуктам: всё дело в том, что в кефире мало лактозы.

Вот в чём преимущества кефира.

Нормализация работы кишечника. Благодаря пробиотикам в кефире вы сможете смягчить проявление гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, то есть боль в животе, изжогу, тошноту.

Три преимущества кефира перед йогуртом: вот как он влияет на здоровье

Pixabay

Укрепление костей. В кефире содержится много витамина К2 и кальция. В исследовании 2018 года также говорится, что витамин К2 играет главную роль в формировании новых костей, предотвращении деградации костей. В результате снижается вероятность переломов.

Снятие стресса. Этот эффект подтверждает научное исследование, опубликованное в журнале «Молекулар Психиатри».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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