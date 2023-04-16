Три преимущества кефира перед йогуртом: вот как он влияет на здоровье

В кефире в три раза больше пробиотиков, чем в йогурте. Также пить кефир могут даже те, кто страдает чувствительностью к молочным продуктам: всё дело в том, что в кефире мало лактозы.

Вот в чём преимущества кефира.

Нормализация работы кишечника. Благодаря пробиотикам в кефире вы сможете смягчить проявление гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, то есть боль в животе, изжогу, тошноту.