Три преимущества кефира перед йогуртом: вот как он влияет на здоровье

Три преимущества кефира перед йогуртом: вот как он влияет на здоровьеГотовьтесь к этим положительным эффектам
Кефир представляет собой, как и йогурт, ферментированное молоко. Однако консистенция у него более жидкая. Почему же между йогуртом и кефиром лучше выбрать последний?
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В кефире в три раза больше пробиотиков, чем в йогурте. Также пить кефир могут даже те, кто страдает чувствительностью к молочным продуктам: всё дело в том, что в кефире мало лактозы.
Вот в чём преимущества кефира.
Нормализация работы кишечника. Благодаря пробиотикам в кефире вы сможете смягчить проявление гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, то есть боль в животе, изжогу, тошноту.
Укрепление костей. В кефире содержится много витамина К2 и кальция. В исследовании 2018 года также говорится, что витамин К2 играет главную роль в формировании новых костей, предотвращении деградации костей. В результате снижается вероятность переломов.
Снятие стресса. Этот эффект подтверждает научное исследование, опубликованное в журнале «Молекулар Психиатри».
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