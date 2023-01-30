Три причины, почему у вас может часто болеть голова

Повышенное либо пониженное давление . В этом случае может часто болеть голова. То же самое происходит, если не держать под контролем скачки артериального давления.

Мигрень. Такое заболевание обычно встречается у женщин, которые длительное время находятся в сильном стрессе, испытывают негативные эмоции либо очень поздно ложатся спать. В результате у них возникают эндокринные нарушения, что способствует перевозбуждению и возникновению головной боли. В этом случае боль отличается пульсирующим характером и находится с одной стороны головы.