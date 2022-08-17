Три признака, что у вас проблемы с кишечником

Три признака, что у вас проблемы с кишечникомПроверьте себя
Вообще есть множество признаков, указывающих на наличие проблем с кишечником. Ниже - о трёх самых распространённых симптомах.
- Постоянное вздутие живота. Несмотря на то что объяснений такому состоянию может быть много, одно из них - это дисбаланс микробиома кишечника (то есть бактерий в кишечнике), говорит диетолог Лорен Манакер. Люди, имеющие проблемы с работой кишечника, больше подвержены риску развития синдрома раздражённого кишечника. Причём один из симптомов такого состояния - сильное вздутие либо боль в животе.
Вечная усталость. Научный отчёт Sleep Medicine Reviews показывает, что проблемы с кишечником могут способствовать прерыванию сна либо вообще невозможности полноценно отдохнуть ночью. Хотя надо сказать, что постоянная усталость также считается признаком стресса, недосыпа, анемии.
Запоры. Вы должны ходить «по-большому» не реже, чем раз в три дня. Если вы страдаете от запоров, то виноват в этом ваш кишечник.
Помочь восстановить здоровье кишечника могут определённые продукты. Например, кефир, грецкие орехи, топинамбур.
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