Три признака, что у вас проблемы с кишечником

Вечная усталость . Научный отчёт Sleep Medicine Reviews показывает, что проблемы с кишечником могут способствовать прерыванию сна либо вообще невозможности полноценно отдохнуть ночью. Хотя надо сказать, что постоянная усталость также считается признаком стресса, недосыпа, анемии.

Запоры. Вы должны ходить «по-большому» не реже, чем раз в три дня. Если вы страдаете от запоров, то виноват в этом ваш кишечник.