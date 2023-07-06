Три признака на вашем теле, которые указывают на повышенный уровень холестерина

Три признака на вашем теле, которые указывают на повышенный уровень холестеринаБудьте внимательны к своему состоянию
Многие люди, имеющие повышенный уровень холестерина в крови, даже не подозревают об этом. А всё потому, что эта проблема может никак не проявляться внешне.
Высокий уровень холестерина означает, что в крови человека слишком много этого вещества. Со временем это может повысить вероятность развития серьёзных проблем со здоровьем. Например, к инсультам и сердечным приступам.
Обычно при повышенного уровне холестерина не бывает никаких симптомов. Но в некоторых случаях человек может заметить три изменения на своём теле. Обычно такое случается, когда высокий холестерин унаследован, а не вызван особенностями образа жизни.
Обратите внимание на три признака на своём теле.
Ксантомы сухожилий. Это припухлости, которые могут появиться на суставах рук, на коленях или на ахилловом сухожилии с задней стороны лодыжки.
Ксантелазмы. Они представляют собой маленькие жёлтые комочки, возникающие у внутреннего уголка глаза.
Роговичная дуга. Другими словами, это бледно-белое кольцо вокруг радужной оболочки глаза.
Если вы заметили какой-то из этих симптомов, обратитесь к терапевту.
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