Три признака на вашем теле, которые указывают на повышенный уровень холестерина

Высокий уровень холестерина означает, что в крови человека слишком много этого вещества. Со временем это может повысить вероятность развития серьёзных проблем со здоровьем. Например, к инсультам и сердечным приступам.

Обычно при повышенного уровне холестерина не бывает никаких симптомов. Но в некоторых случаях человек может заметить три изменения на своём теле. Обычно такое случается, когда высокий холестерин унаследован, а не вызван особенностями образа жизни.