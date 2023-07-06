Фитнес и здоровье
09:11, 06 июля 2023
1 мин.

Три признака на вашем теле, которые указывают на повышенный уровень холестерина

Будьте внимательны к своему состоянию

Многие люди, имеющие повышенный уровень холестерина в крови, даже не подозревают об этом. А всё потому, что эта проблема может никак не проявляться внешне.

Высокий уровень холестерина означает, что в крови человека слишком много этого вещества. Со временем это может повысить вероятность развития серьёзных проблем со здоровьем. Например, к инсультам и сердечным приступам.

Обычно при повышенного уровне холестерина не бывает никаких симптомов. Но в некоторых случаях человек может заметить три изменения на своём теле. Обычно такое случается, когда высокий холестерин унаследован, а не вызван особенностями образа жизни.

Три признака на вашем теле, которые указывают на повышенный уровень холестерина
Westmed Family Health Care

Обратите внимание на три признака на своём теле.

Ксантомы сухожилий. Это припухлости, которые могут появиться на суставах рук, на коленях или на ахилловом сухожилии с задней стороны лодыжки.

Ксантелазмы. Они представляют собой маленькие жёлтые комочки, возникающие у внутреннего уголка глаза.

Роговичная дуга. Другими словами, это бледно-белое кольцо вокруг радужной оболочки глаза.

Если вы заметили какой-то из этих симптомов, обратитесь к терапевту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров