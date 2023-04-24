Три признака рака, которые возникают во время приёма пищи

Три признака рака, которые возникают во время приёма пищиПроверьте, нет ли их у вас
Часто рак проявляется незаметно. Однако, по словам врача, есть некоторые его признаки этой болезни, которые возникают, когда вы собираетесь поесть.
Доктор Деборы Ли из интернет-аптеки Dr Fox отметила, что некоторые проблемы с приёмом пищи могут указывать на рак.
Потеря аппетита/анорексия. Если вы не ощущаете голода или можете съесть лишь небольшое количество пищи, то это может быть опасным признаком рака. Особенно важно обратить внимание на это, если вы также сталкиваетесь со снижением веса, болью в животе, рвотой, тошнотой. По словам врача, вызвано это может быть практически любым видом рака и примерно 50% пациентов сталкиваются с этим признаком. Чаще всего этот признак встречается при раке поджелудочной железы, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, раке лёгких.
Дисфагия (трудности с глотанием). Вы из-за этого можете даже начать задыхаться. Возникает такой симптом при раке пищевода, языка и полости рта, гортани, щитовидной железы, кожи, носовой полости и придаточных пазух.
Быстрое насыщение после приёма пищи. Особенно плохо, есть также у вас есть ещё такие признаки, как плохое самочувствие или тошнота, боль в животе, изжога или вздутие живота. Типичен подобный симптом для рака яичников, но ещё встречается при раке поджелудочной и желудка.
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