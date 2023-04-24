Три признака рака, которые возникают во время приёма пищи

Доктор Деборы Ли из интернет-аптеки Dr Fox отметила, что некоторые проблемы с приёмом пищи могут указывать на рак.

Потеря аппетита/анорексия. Если вы не ощущаете голода или можете съесть лишь небольшое количество пищи, то это может быть опасным признаком рака. Особенно важно обратить внимание на это, если вы также сталкиваетесь со снижением веса, болью в животе, рвотой, тошнотой. По словам врача, вызвано это может быть практически любым видом рака и примерно 50% пациентов сталкиваются с этим признаком. Чаще всего этот признак встречается при раке поджелудочной железы, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, раке лёгких.