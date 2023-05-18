Три признака рака печени, которые проявляются в животе

Чем раньше вы заметите симптомы рака, тем больше шансов на успешное лечение у вас будет. При этом на самых ранних стадиях рак печени часто никак не проявляется.

По данным Cancer Research UK, существуют три признака рака печени, которые возникают в брюшной полости (животе). Это вздутие живота, боль в животе, припухлость в правой части живота.