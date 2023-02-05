Три проблемы со здоровьем, которые появятся у вас из-за употребления солений

В солёных огурцах содержится много нитритов. И при регулярном употреблении таких солений это обязательно скажется на здоровье. Вот к каким последствиям это приведёт.

Ухудшение состояния кровеносных сосудов. Поскольку в соленьях много соли, то много и натрия. В результате у человека может возникнуть дисбаланс калия и натрия, а это приведёт к задержке элементов натрия и воды в организме. Сосуды начнут терять эластичность, может повыситься кровяное давление, ломкость сосудов, риск их разрыва, может замедлиться кровоток. Человек может заработать из-за этого болезни сердца, цереброваскулярные заболевания.