Три продукта из овса, которые навредят вашему организму

Три продукта из овса, которые навредят вашему организмуПостарайтесь есть их как можно меньше
В исследовании Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний принимали участие 210 человек. Всех их разделили на две группы. Одна группа 45 дней ела каждый день 80 г риса, вторая - 80 г овсяной крупы. На 45-й день выяснилось, что у людей, которые употребляли рис, показатели снижения общего холестерина и «плохого» равнялись 5,7 % и 5,8 %, а у тех, кто ел овсяную крупу, - 3 и 3,9 % соответственно.
Получается, что овсяная крупа способствовала большему снижению уровня холестерина, чем рис. Этот вывод был опубликован в медицинском издании Frontiers in Immunology.
Однако при частом употреблении трёх продуктов из овса у вас действительно может ухудшиться здоровье. Это хлопья необычной формы с различными добавками, овсяные хлопья со злаками и овсяные хлопья быстрого приготовления.
Что касается первого продукта, то во время придания таким хлопьям нестандартной формы теряются питательные вещества. Не все, но некоторая их часть. Также в такие хлопья для сохранения вкуса добавляют молочные и растительные жиры, молочный порошок. Это всё делает ещё более калорийным.
Злаки, которые добавляют в хлопья, отличаются множеством сахара. Кроме того, под злаками также могут пониматься рисовая или кукурузная мука.
Большая часть хлопьев быстрого приготовления состоит в основном из злаком. Чистых овсяных хлопьев в них почти нет или нет совсем. Также некоторые производители могут в них для усиления вкуса много масел и сахара.
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