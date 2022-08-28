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Три продукта из овса, которые навредят вашему организму

Постарайтесь есть их как можно меньше
Ян Юэсинь из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний вместе с командой учёных провёл исследование, в ходе которого выяснилось, как связаны уровень холестерина и овсяная крупа. Всё дело в том, что существует мнение о вреде овсяной крупы для здоровья. Но так ли это на самом деле?
Три продукта из овса, которые навредят вашему организму

В исследовании Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний принимали участие 210 человек. Всех их разделили на две группы. Одна группа 45 дней ела каждый день 80 г риса, вторая - 80 г овсяной крупы. На 45-й день выяснилось, что у людей, которые употребляли рис, показатели снижения общего холестерина и «плохого» равнялись 5,7 % и 5,8 %, а у тех, кто ел овсяную крупу, - 3 и 3,9 % соответственно.

Получается, что овсяная крупа способствовала большему снижению уровня холестерина, чем рис. Этот вывод был опубликован в медицинском издании Frontiers in Immunology.

Однако при частом употреблении трёх продуктов из овса у вас действительно может ухудшиться здоровье. Это хлопья необычной формы с различными добавками, овсяные хлопья со злаками и овсяные хлопья быстрого приготовления.

Три продукта из овса, которые навредят вашему организму

Что касается первого продукта, то во время придания таким хлопьям нестандартной формы теряются питательные вещества. Не все, но некоторая их часть. Также в такие хлопья для сохранения вкуса добавляют молочные и растительные жиры, молочный порошок. Это всё делает ещё более калорийным.

Злаки, которые добавляют в хлопья, отличаются множеством сахара. Кроме того, под злаками также могут пониматься рисовая или кукурузная мука.

Большая часть хлопьев быстрого приготовления состоит в основном из злаком. Чистых овсяных хлопьев в них почти нет или нет совсем. Также некоторые производители могут в них для усиления вкуса много масел и сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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