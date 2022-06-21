Три продукта, из-за которых вы потеете ночью

Специалисты медицинской организации London Medical подчёркивают, что уменьшить ночную потливость можно при помощи изменения рациона. Есть три продукта, которые могут заставить вас чаще потеть. Это алкоголь, кофеин, острая еда.

И это ещё не всё. К повышенной потливости по ночам может привести лишний вес. По этой причине эксперты из London Medical советуют женщинам регулярно заниматься спортом.