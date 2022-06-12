Три продукта, препятствующих долголетию

Три продукта, препятствующих долголетиюО них рассказала диетолог
По мнению эксперта по управлению весом Марисы Пир, лучше всего будет, если вы вместо суперпродуктов обратите внимание на вредную пищу, которая влияет на продолжительность жизни и способствует развитию болезней.
Несмотря на то что к таким опасным продуктам однозначно относят соль и сахар, есть ещё три вредных вещества. Это трансжиры, искусственные подсластители и ультраобработанные продукты.
Трансжиры входят в состав печенья и пирожных. Добавляют такие жиры в продукты для того, чтобы улучшить их вкус и продлить срок хранения. Продукты с большим количеством трансжиров могут повысить уровень «плохого» холестерина и понизить уровень «хорошего», а это значит, что увеличивается вероятность развития болезней сердца, диабета второго типа, возникновения инсульта.
Согласно результатам исследования, проведённого гарвардскими учёными, если два процента всех калорий в день будут составлять трансжиры, то риск сердечно-сосудистых заболеваний повысится на 23 процента.
Из-за подсластителей вы легко можете набрать лишний вес. Связано это с тем, что подсластители способны повлиять на состав ваших бактерий в кишечнике и увеличить количество таких микроорганизмов, которые извлекают из продуктов энергию и превращают её в жир. Также научно доказано, что эти вещества могут вызвать диабет и болезни сердца. Кроме того, подсластители заставляют мозг думать, что человек ест что-то сладкое.
Результаты одного французского исследования продемонстрировали, что на развитие рака больше всего влияют именно ультраобработанные продукты. Правда, при этом важно, чтобы человек ел такую пищу всю жизнь.
К ультраобработанным продуктам относятся, например, чипсы, кексы, различные сладости, мясо. В них очень много соли, сахара и трансжиров. В ходе исследования, в котором анализировались данные более 500 тысяч человек, выяснилось, что люди, которые ели больше всего ультрапереработанного мяса, имели на 72 процента больше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и на 11 процентов - от рака.
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