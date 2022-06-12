Три продукта, препятствующих долголетию

По мнению эксперта по управлению весом Марисы Пир, лучше всего будет, если вы вместо суперпродуктов обратите внимание на вредную пищу, которая влияет на продолжительность жизни и способствует развитию болезней.

Несмотря на то что к таким опасным продуктам однозначно относят соль и сахар, есть ещё три вредных вещества. Это трансжиры, искусственные подсластители и ультраобработанные продукты.

Трансжиры входят в состав печенья и пирожных. Добавляют такие жиры в продукты для того, чтобы улучшить их вкус и продлить срок хранения. Продукты с большим количеством трансжиров могут повысить уровень «плохого» холестерина и понизить уровень «хорошего», а это значит, что увеличивается вероятность развития болезней сердца, диабета второго типа, возникновения инсульта.

Согласно результатам исследования, проведённого гарвардскими учёными, если два процента всех калорий в день будут составлять трансжиры, то риск сердечно-сосудистых заболеваний повысится на 23 процента.