Три простых способа быстро заснуть

Три простых способа быстро заснутьО них рассказала эксперт по сну
Заснуть бывает не всегда легко, и причины этого могут быть разными. Например, сидение за телефоном, поздно выпитая чашка кофе и многое другое. Доктор Дейзи Мэй из Get Laid Beds, назвала три метода, благодаря которым вы уснёте всего за несколько минут.
Заставьте себя бодрствовать. Вам нужно просто лечь в кровать, держать глаза открытыми и повторять фразу «Не засыпай» или «Я не усну». В результате глазные мышцы должны быстро устать, а после этого вы заснёте.
Метод дыхания «4-7-8». На протяжении всего упражнения прижимайте язык нёбу, которое находится сразу за зубами. Первым делом закройте рот и вдыхайте через нос в течение четырёх секунд, задержите дыхание на семь секунд, выдохните через рот в течение восьми секунд. Повторяйте это, пока не заснёте.
Проживите свой день… но наоборот. Проанализируйте, из чего состоял ваш день. Но начинать нужно с того, как вы ложитесь спать вечером, а заканчивать - тем, как вы встаёте утром.
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