Три простых способа быстро заснуть

Заставьте себя бодрствовать. Вам нужно просто лечь в кровать, держать глаза открытыми и повторять фразу «Не засыпай» или «Я не усну». В результате глазные мышцы должны быстро устать, а после этого вы заснёте.

Метод дыхания «4-7-8». На протяжении всего упражнения прижимайте язык нёбу, которое находится сразу за зубами. Первым делом закройте рот и вдыхайте через нос в течение четырёх секунд, задержите дыхание на семь секунд, выдохните через рот в течение восьми секунд. Повторяйте это, пока не заснёте.