Три простых способа избежать опухоли головного мозга

Опухоли головного мозга считаются опасными, так как они могут влиять или распространятся на здоровые области мозга. Кроме того, некоторые из опухолей являются раковыми или могут превратиться в раковые. Доктор Манмит Ахлувалиа, заместитель директора, главный научный сотрудник и руководитель отделения медицинской онкологии опухолей в Институте рака Майами, объяснил, как можно предотвратить их появление.

Повышенному риску развития опухолей головного мозга подвержены определённые группы людей. Это пациенты с нейрофиброматозом, туберозным склерозом, синдромом фон Хиппеля-Линдау, синдромом Ли-Фраумени, а также те, кто подвергался ионизирующему облучению в области головы и кто проходил заместительную гормональную терапию.

Среди симптомов опухолей могут быть головные боли, которые по утрам становятся сильнее, судороги, ухудшение когнитивных функций, изменение личности, проблемы с координацией и равновесием, слабость с одной стороны тела, проблемы со слухом или со зрением.

Доктор Ахлувалиа подчёркивает, что способов, которые точно помогли бы избежать опухоли мозга, не существует. Тем не менее ряд рекомендаций могут помочь в профилактике этого состояния.