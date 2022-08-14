Три простых способа избежать опухоли головного мозга

Три простых способа избежать опухоли головного мозгаИх перечислил врач
Опухоли головного мозга считаются опасными, так как они могут влиять или распространятся на здоровые области мозга. Кроме того, некоторые из опухолей являются раковыми или могут превратиться в раковые. Доктор Манмит Ахлувалиа, заместитель директора, главный научный сотрудник и руководитель отделения медицинской онкологии опухолей в Институте рака Майами, объяснил, как можно предотвратить их появление.
Повышенному риску развития опухолей головного мозга подвержены определённые группы людей. Это пациенты с нейрофиброматозом, туберозным склерозом, синдромом фон Хиппеля-Линдау, синдромом Ли-Фраумени, а также те, кто подвергался ионизирующему облучению в области головы и кто проходил заместительную гормональную терапию.
Среди симптомов опухолей могут быть головные боли, которые по утрам становятся сильнее, судороги, ухудшение когнитивных функций, изменение личности, проблемы с координацией и равновесием, слабость с одной стороны тела, проблемы со слухом или со зрением.
Доктор Ахлувалиа подчёркивает, что способов, которые точно помогли бы избежать опухоли мозга, не существует. Тем не менее ряд рекомендаций могут помочь в профилактике этого состояния.
- Скрининг рака. Это может помочь заметить рак или раковые клетки ещё до появления симптомов болезни. В такое обследование может входить физический осмотр, изучение истории болезни, сдача лабораторных и других тестов, генетическое консультирование и тестирование.
Ведение здорового образа жизни. В отчёте о развитии рака Американской ассоциации исследований рака говорится, что почти 20 % новых случаев онкологических заболеваний и 16 % смертей от рака среди взрослых в Америке связаны с сочетанием нескольких факторов. Среди них - избыточная масса тела, употребление алкоголя, отсутствие физической активности, неправильное питание. Лучше всего для профилактики опухолей соблюдать диету с низким содержанием сахара, красного мяса, насыщенных жиров, а упор стоит делать на овощи, фрукты, нежирное мясо, цельнозерновые продукты, полезные жиры. Помимо этого, специалисты рекомендуют регулярно выполнять аэробные упражнения.
Отказ от курения. В одном табачном листе содержится от шести до семи тысяч коканцерогенов и канцерогенов. Поэтому отказ от этой вредной привычки считается одним из наиболее простых способов предотвратить развитие рака.
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