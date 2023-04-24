Три простых способа снизить риск развития болезней сердца, по словам врача-кардиолога

По словам доктора Ханны Дуглас, консультанта-кардиолога в больнице London Bridge, есть несколько вещей, которые помогут вам снизить шансы столкнуться с болезнями сердца.

Здоровая диета. Она предполагает ограничение употребления насыщенных жиров, продуктов с большим количеством добавленных сахаров и натрия, включение в рацион свежих фруктов, овощей, цельнозерновых. Все эти продукты снижают уровень холестерина и давление. Что касается насыщенных жиров, то они содержатся в масле, сыре, пирожных, колбасе, беконе, шоколаде.