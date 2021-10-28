Три самых вредных для кишечника продукта

Фитнес и здоровье
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Три самых вредных для кишечника продуктаА также самые полезные
Немецкое издание Focus перечислило продукты, которые в больших количествах и при частом употреблении приводят к заболеваниям ЖКТ. Об этом пишет «ИноСМИ».
Врач из клиники «Гелиос» (Германия) Томас Фрилинг подчёркивает, что для здоровья кишечника нужно в основном есть продукты растительного происхождения, содержащие множество балластных веществ (это особые компоненты растительных клеток).
А вот избегать нужно этих трёх продуктов:
- Сахар. Из-за сладостей бактерии, которые помогают расщеплять простые сахара, быстро размножаются. Это мешает размножаться другим бактериям - которые расщепляют более сложные сахара.
- Колбасные изделия (копчёные, солёные, подвергшиеся сильной кулинарной обработке). Они относятся к канцерогенам. Собственно, поэтому лучше не есть более 500 г красного мяса в неделю.
- Вредные жиры. Они содержатся в майонезе, маргарине, свином сале.
Полезными считаются для ЖКТ такие продукты, как горох, фасоль, чечевица, нут, шпинат, савойская капуста, морковь, рыба, бананы, фруктовое пюре, серый хлеб, картошка в мундире.
Источник: ИноСМИ