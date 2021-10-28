Три самых вредных для кишечника продукта

Врач из клиники «Гелиос» (Германия) Томас Фрилинг подчёркивает, что для здоровья кишечника нужно в основном есть продукты растительного происхождения, содержащие множество балластных веществ (это особые компоненты растительных клеток).

А вот избегать нужно этих трёх продуктов:

Сахар. Из-за сладостей бактерии, которые помогают расщеплять простые сахара, быстро размножаются. Это мешает размножаться другим бактериям - которые расщепляют более сложные сахара.

Колбасные изделия (копчёные, солёные, подвергшиеся сильной кулинарной обработке). Они относятся к канцерогенам. Собственно, поэтому лучше не есть более 500 г красного мяса в неделю.