Три серьёзных проблемы со здоровьем, которые большинство игнорирует

Первое, что ни в коем случае нельзя игнорировать, по мнению доктора Михала Вжозека, — это низкое либидо. Данная проблема может быть вызвана гормональными нарушениями, гипертонией или диабетом.

Второй симптом, который часто недооценивают, — вздутие живота. Если оно возникает постоянно, то лучше проверить, всё ли в порядке со здоровьем. Этот признак может быть связан с избыточным ростом бактерий в тонкой кишке, с пищевой непереносимостью и с раком яичников.