Три сочетания продуктов, которые навредят здоровью

Сахар и рафинированные углеводы. Если съесть их в больших количествах за один раз, то можно получить резкий скачок уровня сахара в крови. Это приведёт к снижению энергии и к перепадам настроения. Также из-за подобного сочетания продуктов вы можете набрать вес и повысить риск развития диабета 2 типа.

Молоко и кислые продукты. Например, это молочные продукты с помидорами или цитрусовыми. Кислота из этих продуктов способна вызвать изжогу, нарушить пищеварение, привести к проблемам с желудком. Если вы всё-таки хотите съесть что-то из молочных продуктов, сделайте это до либо после употребления блюд, содержащих кислые продукты.

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