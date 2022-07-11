Три способа снизить стресс и улучшить настроение при помощи еды

Три способа снизить стресс и улучшить настроение при помощи едыИх перечислили диетологи
Одно исследование показало, что более 20 миллионов жителей Великобритании из-за стресса переходят на нездоровую пищу. При этом, по мнению специалистов, есть три более действенных метода справиться со стрессом и улучшить настроение.
- Употребляйте цельнозерновые продукты. Такие продукты станут лучшим источником питательных веществ, в том числе клетчатки. Например, это рис, овёс, пшеница. Есть также научные исследования, которые доказывают, что цельнозерновые улучшают эмоциональное состояние человека за счёт противовоспалительных свойств. Некоторые разновидности клетчатки даже могут воздействовать на организм как пребиотики, то есть они питают кишечные бактерии, которые необходимы для нормального пищеварения.
Не забывайте о пребиотиках и пробиотиках. Пребиотики представляют собой продукты, которые помогают питать микрофлору кишечника, а пробиотики - это добавки либо продукты, поддерживающие нормальную микрофлору. Эксперты отмечают, что пробиотики также снижают стресс, беспокойство, улучшают настроение. А пребиотики вы можете получить вместе с луком, чесноком, льняным семенем, морскими водорослями. Усилить действие пробиотиков помогут йогурт, кимчи, мисо.
Ешьте самые разные фрукты и овощи. Благодаря им вы получите много витаминов и минералов, включая витамин С, калий, фолиевую кислоту. Кроме того, в них много пищевых волокон, которые избавляют от проблем с пищеварением и поддерживают здоровье кишечника. Ещё специалисты утверждают, что при употреблении множества овощей и фруктов вы можете стать более оптимистичными.
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