Три способа снизить стресс и улучшить настроение при помощи еды

Не забывайте о пребиотиках и пробиотиках . Пребиотики представляют собой продукты, которые помогают питать микрофлору кишечника, а пробиотики - это добавки либо продукты, поддерживающие нормальную микрофлору. Эксперты отмечают, что пробиотики также снижают стресс, беспокойство, улучшают настроение. А пребиотики вы можете получить вместе с луком, чесноком, льняным семенем, морскими водорослями. Усилить действие пробиотиков помогут йогурт, кимчи, мисо.

Ешьте самые разные фрукты и овощи. Благодаря им вы получите много витаминов и минералов, включая витамин С, калий, фолиевую кислоту. Кроме того, в них много пищевых волокон, которые избавляют от проблем с пищеварением и поддерживают здоровье кишечника. Ещё специалисты утверждают, что при употреблении множества овощей и фруктов вы можете стать более оптимистичными.