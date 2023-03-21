Три варианта питания, которые защитят от болезней сердца

Три варианта питания, которые защитят от болезней сердцаОт вашей диеты зависит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Диетологи и врачи рекомендуют определённые виды питания для профилактики и лечения болезней сердца. По словам представителей Канадского общества по изучению сердечно-сосудистых заболеваний, есть три основных диеты для снижения вероятности развития сердечных болезней.
Фото: Luminihealth.org
Эксперты отмечают, что в снижении риска развития болезней сердца помогают три диеты. Это средиземноморская диета, диета DASH, диета Portfolio.
Средиземноморская диета включает много разноцветных овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, морепродуктов, оливкового масла. Причём исследования показывают, что данная диета снижает вероятность столкнуться с инсультом или сердечным приступом, даже если вы уже страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Диета DASH фокусируется на том, что человек употребляет много фруктов, овощей, нежирных молочных продуктов, цельнозерновых, орехов. Вместе с тем нужно ограничивать количество потребляемого красного и обработанного мяса, продуктов с сахаром и натрием. Разработана была эта диета изначально для снижения артериального давления, но также она может снизить уровень «плохого» холестерина и обеспечить другие преимущества для здоровья.
Наконец, диета Portfolio разработана была изначально в Канаде для лечения повышенного уровня холестерина. В этом варианте питания упор делается на растительные белки (к примеру, соя), орехи, овёс, ячмень, подорожник, растительные стеролы, оливковое масло, масло канолы и авокадо. Чем больше этих продуктов вы станете есть, тем сильнее снизится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и уровень «плохого» холестерина.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.