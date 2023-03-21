Три варианта питания, которые защитят от болезней сердца

Диета DASH фокусируется на том, что человек употребляет много фруктов, овощей, нежирных молочных продуктов, цельнозерновых, орехов. Вместе с тем нужно ограничивать количество потребляемого красного и обработанного мяса, продуктов с сахаром и натрием. Разработана была эта диета изначально для снижения артериального давления, но также она может снизить уровень «плохого» холестерина и обеспечить другие преимущества для здоровья.

Наконец, диета Portfolio разработана была изначально в Канаде для лечения повышенного уровня холестерина. В этом варианте питания упор делается на растительные белки (к примеру, соя), орехи, овёс, ячмень, подорожник, растительные стеролы, оливковое масло, масло канолы и авокадо. Чем больше этих продуктов вы станете есть, тем сильнее снизится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и уровень «плохого» холестерина.

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