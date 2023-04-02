Три вида продуктов, которые нельзя употреблять, если у вас прыщи

Прыщи - это заболевание кожи, которым страдают и подростки, и взрослые люди. И у тех, кто страдает запущенной формой акне, снижается иммунитет, возникают боли в мышцах, появляется общая слабость. Кроме того, из-за прыщей снижается самооценка человека.

Вот что при прыщах есть и пить не рекомендуется.