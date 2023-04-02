Фитнес и здоровье
16:57, 02 апреля 2023
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Три вида продуктов, которые нельзя употреблять, если у вас прыщи

Иначе они только усугубят ситуацию

Если вы страдаете от прыщей, то важно пересмотреть своё питание. Вот какая пища может ухудшить состояние вашей кожи.

Три вида продуктов, которые нельзя употреблять, если у вас прыщи

Фото: Johns Hopkins Medicine

Прыщи - это заболевание кожи, которым страдают и подростки, и взрослые люди. И у тех, кто страдает запущенной формой акне, снижается иммунитет, возникают боли в мышцах, появляется общая слабость. Кроме того, из-за прыщей снижается самооценка человека.

Вот что при прыщах есть и пить не рекомендуется.

  1. Коровье молоко. Дело в том, что в нём - аминокислоты с разветвлённой цепью и белок альфа-лактоальбумин. Из-за этих двух веществ увеличивается выработка гормона IGF-1, который усиливает проявление прыщей.
Три вида продуктов, которые нельзя употреблять, если у вас прыщи

VitalikRadko

  1. Углеводы. Они содержатся в продуктах с высокой степенью переработки, фастфуде, сладостях. Всё это только усилит прыщи.

  2. Насыщенные жирные кислоты. Дело в том, что они повышают холестерин и усугубляют воспаление в организме. Они входят в состав сливочного масла, сыров, сливок, яиц, кокосового масла, пальмового масла.

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