Три вида продуктов, которые защитят от недостатка железа в организме

Главные источники железа - это гемоглобин и миоглобин. Благодаря первому веществу кислород переносится из лёгких в остальную часть тела, благодаря второму кислород хранится в мышцах.

При этом железо бывает гемовое и негемовое. Гемовое железо гораздо лучше усваивается и содержится только в мясе, яйцах или рыбной икре. Негемовое железо можно получить из продуктов и растительного, и животного происхождения.

Вот из каких продуктов вы можете получить больше всего железа.

Рыба и морепродукты. Особенно много железа в мидиях и устрицах (в 100 г - примерно 3 мг железа, то есть почти 40% суточной нормы для мужчин и 17% для женщин). Из рыбы больше всего легкоусвояемого железа в тунце, сардинах, чуть меньше - в скумбрии.