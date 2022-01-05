Три вида продуктов на завтрак, вызывающих рак

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Некоторые виды продуктов, если их готовить определённым образом, могут быть опасными для здоровья. Например, вызывать онкологические заболевания. О трёх таких разновидностях пищи, от которой лучше отказаться во время завтрака, - в статье.