Три вида продуктов на завтрак, вызывающих рак

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Три вида продуктов на завтрак, вызывающих ракИх перечисляет WeChat
Некоторые виды продуктов, если их готовить определённым образом, могут быть опасными для здоровья. Например, вызывать онкологические заболевания. О трёх таких разновидностях пищи, от которой лучше отказаться во время завтрака, - в статье.
Как утверждает автор, некоторые продукты способны влиять на образование раковых клеток. Эти виды пищи можно разделить на три категории.
- Жареные в масле продукты. Представляют собой канцерогены класса 2А. К ним относятся, например, жареные пирожки, гамбургеры, крылышки во фритюре, луковые лепёшки. Ещё один пример - куриные яйца. Лучше отказаться от яичницы и выбрать другой способ их приготовления: к примеру, варку.
- Соленья. Они включены в список канцерогенов класса А2. Это различные солёные овощи, маринованные продукты. Когда такая пища соединяется в желудке с продуктами разложения белка, то образуются нитрозамины - канцерогенные вещества. Полностью отказываться от такой еды не обязательно, но вот часто употреблять её точно не стоит.
- Продукты переработки мяса. Считаются канцерогенами класса 1. Это сосиски, ветчина, бекон, копчёное и вяленое мясо, мясные консервы. Вред таких продуктов в том, что в них содержится нитрит натрия.
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Источник: ИноСМИ